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أوقاف الأقصر توضح حقيقة انهيار جزئي لمسجد بالكرنك.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:11 م
أوقاف الأقصر توضح
أوقاف الأقصر توضح حقيقة انهيار جزئي لمسجد بالكرنك
شمس يونس
نفى الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، حدوث انهيارات داخل مسجد العبادى بمنطقة الكرنك ، موضحا انه تم ارسال لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الاقصر فور الإبلاغ عن حالة سقوط البيارة الخاصة بالمسجد وذلك عقب تداول رواد "الفيس بوك"، اخبار عن انهيار جزئي بمسجد بالكرنك، بسبب المياه الجوفية .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تبين للجنة سقوط سقف بيارة المسجد التي توجد خارجه، بسبب المياه الجوفية، دون تأثر المسجد من هذا الهبوط، أو دخول المياه به، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل الإصلاحات اللازمة لذلك.

وأشار الى ان أحد أهالي نجع عبادي، قيام عدد من سكان المنطقة بتوصيل الصرف الصحي الخاص بهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من أسباب انهيار سقفها - "على حد قوله".

وأكد أنه من المقرر إحلال وتجديد مسجد عبادي في الفترة المقبلة، طبقًا لخطة وزارة الأوقاف بإحلال وتجديد عدد من المساجد في محافظة الأقصر.
أوقاف الأقصر توضح حقيقة انهيار جزئي لمسجد بالكرنك.. صور
أوقاف الأقصر توضح حقيقة انهيار جزئي لمسجد بالكرنك.. صور
أوقاف الأقصر توضح حقيقة انهيار جزئي لمسجد بالكرنك.. صور

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