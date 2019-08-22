الصرف الصحي يغرق قرية البندرة بالغربية.. المياه تحاصر المنازل ومدرسة عبد العليم الخيال.. الأهالي يشكون من البرك والمستنقعات.. ويؤكدون: تعبنا من كثرة الاستغاثات والمحافظ تتدخل ..صور

أهالى قرية البندرة يستغيثون: مياه الصرف الصحى تهدد منازلنا

محافظ الغربية يوجه حملة لصيانة أعطال شبكة الصرف والدفع بفرق لكسح المياه





فى قرية البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية يعيش أكثر من 70 ألف مواطن ومواطنة فى أجواء غير أمنه بسبب شيوع أجواء كارثيه تهدد امن وحياة أسرهم وعائلاتهم نتيجة تجاهل مسئولي المحليات والجهات التنفيذية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لأزمة غمر منازل القرية بمياه الصرف الصحي وحصار المواطنين داخل منازلهم فضلا عن غرق مجمع مباني مدرسة "عبد العليم الخيال " بمياه البرك والمستنقعات وانبعاث الروائح الكريمة مما أدي إلى تصدعات وتهالك بعض المباني بسبب تسرب المياه أسفل المباني الدراسية تزامنا مع قرب حلول بدء العامل الدرسي الجديد لسنة 2019 م – 2020 أوائل شهر سبتمبر المقبل .





ورصدت صدي "البلد" حصار المئات من الأسر والعائلات من أهالي القرية داخل منازلهم بسبب حصار مياه الصرف الصحي والبرك والمستنقعات التي غمرت الشوارع المحيطة لأبواب المدرسة مما تسبب فى صعوبات أربك سير الحياه المعيشية لمشايخ وممثلي كبار العائلات القرية لعدم قدرتهم على قضاء حوائجهم وهو ما أدي إلى تقدمهم بفاكسات ومخاطبات رسمية تستهدف المطالبة باستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقف فضلا عن تأمين أرواح أسرهم وأبنائهم خشية تسرب مياه الصرف واستمرار غمرها للمنازل والمدرسة المنكوبه .





من جانبه قال حسن محمود أحد شباب قرية البندرة بمركز السنطة أن مشكلة ظهور مياه الصرف الصحي وتراكمها لأيام متواليه جعلها تتحول الى برك ومستنقعات ينبعث منها روائح كريهه فى ظل تواجد كميات كبيرة من الحشرات والهاموش التى تعد ناقلة للأمراض المزمنه والتى تؤدي إلي انتشار أوبئة والأمراض الخطرة منها الربو والصدر والسرطان .





وأشار أن أهالي القرية وعائلاتها جمعوا توقيعات وخطابات رسمية مرسله الى مجلس الوزراء وزارات الإسكان والنمية المحلية والصحة للاعراب عن تضررهم من أخطار مياه البرك والمستنقعات لافتا بقوله" حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مسئول لا يراعي الله فينا وفعلا احنا تعبنا بسبب أزمات عدم استكمال مشروع الصرف الصحي وغرق شوارع القرية ومنازلها " .





فى ذات السياق أشارت الحاجة شربات محمود ربة منزل بقرية البندرة أن منازل وبيوت جيرانها غرقانه فى مياه الصرف الصحي لافتة بقولها " كل ما نحاول نخرج من بيوتنا بنضع قطع من الطوب والحجارة لمحاولة الخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم المعيشية بشكل طبيعيا سعيا فى التغلب على الأزمة الراهنه " .





وتابعت ربة المنزل بقولها " مياه البرك والمستنقعات غرقت المدرسة وحياه أطفالنا بقت فى خطر قبل بدء الدراسه " مشيرة أن هناك شكاوي عديدة ارسلت للمسئولين بكافة الجهات المعنيه ولكنها لم "تحل" كما ناشدت مسئولي مجلس الوزراء بالضرورة وضع أليات عاجلة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتأخرة ورفع مياه الصرف الصحي فى الفترة المقبلة .





فى المقابل أعطي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته الى المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالضرورة التحرك الفعلي بالتنسيق مع محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم للحل أزمة غرق مجمع المدارس والتحرك الفوري لحل الكارثة .



