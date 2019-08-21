أبلكيشن جديد يساعد الطلاب على الوصول لأفضل المدرسين في منطقتهم.. فيديو

مؤسس "كيك بير تيوترنج":

نظام التعليم الجديد سيضع مصر على الطريق الصحيح

نعمل على تدريب الطالب على التفكير

نأمل أن نحدث فارقا في حياة الطلاب وليس فقط في الدراسة

قال نور الدين منصور صاحب ومؤسس "كيك بير تيوترنج" لمساعدة الطلاب في فهم المناهج الدراسيىة عن طريق توفير أفضل المدرسين في كل مادة وتوفير المدرس الأقرب من حيث المنطقة لكل طالب.وأضاف أن المدرس يتخذ الطالب كصديق له وليس معاملة أستاذ وتلميذ.. فعلى سبيل المثال إذا حصل الطالب علي درجات قليلة في أي امتحان يكون رد فعل المدرس العمل علي تدارك الخلل الذي حدث مع الطالب و تطويره لكي لا يحدث ذلك في اي امتحان اخر عكس ما يحدث مع المدرسين العاديين و هو التخويف و الترهيب وهو ما يهبط الطالب نفسيًا.وأوضح أن المدرسين المتوفرين مدربون نفسيًا على التعامل مع الطالب في كافة الأمور النفسية التي يواجهها خصوصًا في المرحلة الإعدادية التي يكثر فيها تغيرات في التفكير لدي الشباب وتحدث أزمات مع الأهالي وهنا يكون دور المدرس أن يقف بجانب تلميذه في هذا الوقت.وأوضح مؤسس "كيك بير تيوترنج" لمساعدة الطلاب في فهم المناهج الدراسية عن طريق توفير أفضل المدرسين في كل مادة و توفير المدرس الاقرب من حيث المنطقة لكل طالب.وأضاف منصور أنه تخرج في هندسة الجامعة الأمريكية قسم ميكانيكا ولكنه فضل ألا يعمل في مجال تخصصه والعمل على تحسين التعليم وجودة التعليم في مصر.وأوضح أنه أتخذ استراتيجية مختلفة حيث إنه يجعل المدرس يتخذ الطالب كصديق له وليس معاملة أستاذ وتلميذ.. فعلى سبيل المثال إذا حصل الطالب على درجات قليلة في أي امتحان، يكون رد الفعل المدرس العمل على تدارك الخلل الذي حدث مع الطالب وتطويره لكي لا يحدث ذلك في أي امتحان آخر عكس ما يحدث مع المدرسين العاديين وهو التخويف والترهيب وهو ما يهبط الطالب نفسيًا، بالإضافة إلى أنه يكون هناك إحصائيات شهرية وأسبوعية ويتم النظر لها ووضعها في الاعتبار للتأكد أن الطالب يأخذ أكبر نسبة تعليم واستفادة من المدرس وجعل الطالب والمدرس أصدقاء.وأوضح أنه إذا جاءت له شكوى من مدرس لا يتوافق مع الطالب، فيتم تغييره على الفور لمدرس آخر بنفس الكفاءة والعمل على تدارك الأخطاء التي وقع فيها زميله الأول، بينما قال عمر النحاس "أحد مؤسسي الابلكيشن" في بداية حديثه أن الاستراتيجية التي يعملون عليها متوافقة تمامًا مع نظام التعليم الجديد الذي يعمل علي تطبيقه د. طارق شوقي وزير التربية و التعليم و يجعل قدرة استيعاب الطالب لشرح المدرس بطريقة أسرع و بفائدة أكثر.وأكد أنه يرى على المستوى الشخصي بعيدًا عن نطاق عمله ان نظام التعليم الجديد افضل بكثير مما كان موجودا فيما قبل و سوف يعمل علي خلق كوادر ممتازة في شتى المجالات مما يعود بالفائدة علي مصر في المستقبل القريب وأوضح ان التواصل يكون عن طريق الصفحة الرسمية:https://www.facebook.com/pg/CakeandShai/about/