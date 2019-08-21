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محافظات

حياة كريمة.. توزيع 105 سماعات وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:12 م
توزيع 105 سماعات
توزيع 105 سماعات وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات بكفر الشيخ
محمود زيدان
شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم، 87 سماعة أذن و18 طرفًا صناعيًا بالمجان لذوى الاحتياجات الخاصة مهداة من جمعية الأورمان الخيرية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذا يأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مؤكدًا على أن المواطن هو البطل الحقيقي لبسالته في خوض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور المواطن لكونه تحمل عبء تبعات الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
حياة كريمة.. توزيع 105 سماعات وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات بكفر الشيخ.. صور
حياة كريمة.. توزيع 105 سماعات وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات بكفر الشيخ.. صور
حياة كريمة.. توزيع 105 سماعات وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات بكفر الشيخ.. صور
حياة كريمة.. توزيع 105 سماعات وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات بكفر الشيخ.. صور
حياة كريمة.. توزيع 105 سماعات وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات بكفر الشيخ.. صور

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