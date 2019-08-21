قومي حقوق الإنسان يرد على تراجع المفوضية في المشاركة بـ تجريم التعذيب

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، استغرابه من قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مشاركتها للمجلس في عقد مؤتمر "تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات الوطنية في المنطقة العربية" والذي كان مقررًا عقده يومي 4 و5 سبتمبر القادم.





وقال المجلس، في بيان اليوم الأربعاء: "خاصة وأنه تمت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة على المستوى التقني والفني والإداري لتوفير أفضل الظروف لإنجاح أعمال المؤتمر، والتي كانت يمكن أن تضيف الكثير في مسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي".



