الأعلى للإعلام يناقش قضية الأمين العام ويبحث الأسماء المرشحة لتولي المنصب

بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارىء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد لمناقشة قضية رشوة الأمين العام للمجلس.



كما يبحث اجتماع المجلس الأسماء المرشحة لتولي منصب الأمين العام بعد القبض على الأمين السابق أحمد سليم مضيفا أنه من المقرر ان يصدر المجلس بيانا حول القضية.



وقال مصدر مسئول بالمجلس لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع من المقرر أن يصدر المجلس بيانا حول القضية.



وقررت النيابة العامة حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة.



وكانت ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فيما أكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط أحمد سليم في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.



وقالت مصادر إن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم متلبسا أثناء إجراء تسجيلات له .



من جهة أخرى أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، أن المجلس يبحث عن بديل ليحل محل أحمد سليم بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الرشوة .

