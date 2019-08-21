ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يناقش قضية الأمين العام ويبحث الأسماء المرشحة لتولي المنصب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:59 م
بدء إجتماع الأعلى
بدء إجتماع الأعلى للإعلام لمناقشة قضية الأمين العام وبحث الأ
عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارىء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد لمناقشة قضية رشوة الأمين العام للمجلس.

كما يبحث اجتماع المجلس الأسماء المرشحة لتولي منصب الأمين العام بعد القبض على الأمين السابق أحمد سليم مضيفا أنه من المقرر ان يصدر المجلس بيانا حول القضية.

وقال مصدر مسئول بالمجلس لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع من المقرر أن يصدر المجلس بيانا حول القضية.

وقررت النيابة العامة حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة.

وكانت ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فيما أكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط أحمد سليم في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.

وقالت مصادر إن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم متلبسا أثناء إجراء تسجيلات له .

من جهة أخرى أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، أن المجلس يبحث عن بديل ليحل محل أحمد سليم بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الرشوة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متلبسا برشوة .. الرقابة الإدارية تلقي القبض على أحمد سليم امين عام المجلس الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد: لا تستر على فاسد..ونبحث عن بديل لـ أحمد سليم

شكوك سابقة.. أول تعليق من مكرم محمد بعد القبض على أمين الأعلى للإعلام.. فيديو

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

اجتماع طارئ للأعلى للإعلام لاختيار خليفة الأمين العام المقبوض عليه

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 - 8 - 2019

حكم الصلاة ببناطيل مقطعة ؟ الإفتاء ترد

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

مصدر حبي وفخري.. هنا شيحة توجه رسالة لـ ابنها احتفالا بعيد ميلاده

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

ناصر ماهر... لاعب أصابته لعنة السعيد فرحل سريعا عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله