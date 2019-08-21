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تعليم

رئيس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية: الجامعة جسر جديد لتعزيز العلاقات مع مصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:58 م
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية بالعاصمة الادارية الجديدة
أ ش أ
أكد البروفسيور ماتياس كناوت رئيس الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن الجامعة الجديدة تعد جسرا جديدا لتعزيز العلاقات بين ألمانيا ومصر، وأحد أبرز نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي لألمانيا، وتعكس ثقة ألمانيا في مصر.

وقال البروفسيور ماتياس كناوت - في تصريح له اليوم - إن الجامعة الألمانية بالقاهرة ستسهم في تعميق العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين بتواجد هذا الكم الهائل من التعليم الجامعي العالي الألماني في مصر، بالإضافة للمدارس الألمانية ومعهد جوتة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات الثنائية ووصولها لمستوى جديد يفتخر به الجانب الألماني نظرا للمكانة المتميزة التي تحظى بها في مصر.

وأعرب عن سعادته بالتحاق الطالب يوسف إيهاب التهامى الثالث مكرر (شعبة علمي رياضة) من مدرسة الشهيد ملازم أول محمود عماد سعد إبراهيم بالقليوبية من أوائل الجمهورية، بكلية الهندسة بالجامعة في إطار المنح الدراسية الشاملة المقدمة من الجامعة الألمانية الدولية للأوائل والمتفوقين من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المصرية والشهادات الأجنبية المعادلة، في إطار اهتمام الجامعات الألمانية ودولة ألمانيا بتطبيق مبدأ الإتاحة لجميع النابغين لتنمية الكوادر البشرية في مصر والمنطقة.

يشار إلى أن الجامعة الألمانية الدولية تقبل الآن التسجيل في كليات الهندسة والمعلوماتية والحاسب الآلي وإدارة الأعمال والتصميم في مكتب القبول المؤقت الملحق بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة ومن خلال الموقع الرسمي للجامعة WWW.GIU-UNI.DE ، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة التمهيدية هذا العام في مقر الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس على أن يتم الانتقال لمقرها الرئيسي العام المقبل 2020 في العاصمة الإدارية، حيث تم توقيع اتفافية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بين الجانب المصري وممثلي الجامعات الألمانية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا في 2018.

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