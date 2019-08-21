ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بمشاركة السيسي.. انطلاق التيكاد 7 الأربعاء.. ورئيس الوزراء الياباني: نتطلع لمستقبل مشرق لأفريقيا المشرق.. وآبي: الاقتصاد والمجتمع والسلام والأمن ركائز المؤتمر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:47 م
الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني- ارشيفية
محمود نوفل
  • رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي:
  • سنعمل على تعزيز التجارة والاستثمار في إفريقيا أكبر غايات وآفاق القرن الحادي والعشرين
  • اليابان وأفريقيا سيعملان معا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة السمراء
  • نسعى لبناء القدرات من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة بالتعاون مع دول القارة

ينعقد مؤتمر التيكاد 7 الأسبوع المقبل في الفترة من يوم 28 إلى يوم 30 أغسطس الجاري، بمدينة يوكوهاما باليابان، تحت رعاية اليابان والأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في رسالة له بمناسبة انعقاد تلك القمة أنه من المقرر أن يشارك من مصر أيضًا العديد من رجال الأعمال وأعضاء الحكومة المصرية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه رئيس الوزراء الياباني آبي رسالة إلى التيكاد 7 جاء فيها: "إنني أتطلع إلى إجراء مناقشات مع زعماء ورؤساء الدول الأفريقية حول مستقبل أفريقيا المشرق خلال مؤتمر تيكاد 7، الذي سيعقد بمدينة يوكوهاما يوم 28 أغسطس الجاري، وخلال مؤتمر تيكاد 7، ستسعى اليابان إلى إحراز نتائج ملموسة من خلال مناقشات متعمقة تُركز بالأساس على ثلاثة ركائز أساسية وهي: الاقتصاد، والمجتمع، والسلام والأمن".

وقال رئيس الوزراء الياباني آبي: فيما يتعلق بالركيزة الأولى وهي الاقتصاد، سنعمل على تعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا، حيث تعتبر أفريقيا أكبر غايات وآفاق القرن الحادي والعشرين، وتولي الشركات اليابانية اهتمامًا كبيرًا بها، حيث ستعمل اليابان على تعزيز أكثر للتنمية في أفريقيا من خلال البنية التحتية الجيدة وتنمية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي ستكون بمثابة حجر الأساس للنمو.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني آبي: "ولقد عقد مؤتمر تيكاد6، في أفريقيا لأول مرة في تاريخ التيكاد، حيث تجمعت 77 شركة ومؤسسة يابانية في مدينة نيروبي، المدينة التي استضافت المؤتمر بكينيا وخلال مؤتمر تيكاد 7، نحن متحمسون لتقديم المزيد من الفرص للبلدان والشركات الأفريقية للتفاعل مع الشركات اليابانية بشكلٍ مباشر أكثر من تيكاد 5 وتيكاد 6.

وتابع رئيس الوزراء الياباني آبي: "أما فيما يتعلق بالركيزة الثانية وهي المجتمع، فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs، وبصفتي رئيس قمة مجموعة العشرين G20، قمت بترأس وإدارة المناقشات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة أوساكا لمجموعة العشرين في يونيو الماضي، فمازالت أفريقيا تواجه تحديات تحتاج إلى معالجة مثل التغير المناخي والفقر واللاجئين والجفاف وتحسين الخدمات الصحية والطبية بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة وفي ظل توفر الأمن الإنساني كمبدأ أساسي، سنجري مناقشات مستفيضة حول كيف يمكن لليابان وإفريقيا أن يعملا معًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا".

واستطرد رئيس الوزراء الياباني آبي: "أما فيما يتعلق بالركيزة الثالثة وهي السلام والأمن، فسنعمل على دعم الزخم الإيجابي الناتج عن المبادرات الذاتية النابعة عن أفريقيا نفسها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل بناء القدرات، وذلك من أجل تحقيق الهدف النهائي لأفريقيا وهو أن تأخذ على عاتقها مسئولية بذل الجهود الذاتية من أجل بناء السلام".

ويُشار إلى أن التيكاد هو المنتدى الأكثر استمرارًا حول التنمية في أفريقيا، حيث مضي أكثر من ربع قرن منذ انطلاق أول مؤتمر للتيكاد.

وألمح رئيس الوزراء الياباني إلى أن القيادة والريادة تقع على عاتق أفريقيا ذاتها، حيث يعمل المجتمع الدولي جانبًا إلى جانب معها من أجل تحقيق الرؤية المستقبلية التي رسمتها أفريقيا بنفسها، لهذه القارة.

وأتم رئيس الوزراء الياباني رسالته قائلا: "إنني فخور بالمبدئين الرئيسيين للتيكاد وهما: الريادة والملكية لأفريقيا، والشراكة للمجتمع الدولي، بالعمل معًا مع البلدان الأفريقية وشركائنا من المجتمع الدولي، لدي عزم وتصميم شديد على إحراز نجاح آخر من خلال تيكاد 7".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة مصرية.. طوكيو تستضيف تيكاد 7.. والتحول الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال أبرز ملفاتها.. وسفير اليابان بالقاهرة: نهدف من المؤتمر تنمية أفريقيا

قمة مصرية - يابانية.. السيسي يدعو شينزو ابي لزيارة مصر وافتتاح المتحف الكبير

شينزو ابي للرئيس السيسي: اليابان حريصة على دعم جهود التنمية الشاملة في مصر

قمة مصرية يابانية في أوساكا.. السيسي يدعو شينزو ابي لزيارة القاهرة.. والمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم

الرئيس السيسي يبحث التعاون مع رئيس وزراء اليابان.. ويؤكد: شركات طوكيو تتمتع بالسمعة الطيبة.. وشينزو آبي: حريصون على دفع التنمية في إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠

السفارة اليابانية بـ القاهرة: طوكيو تستضيف مؤتمر التيكاد منذ 26 عاما

ترشيحاتنا

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام خلفا لـ أحمد سليم

رسالة مؤثرة.. محمد صلاح يكشف تفاصيل حديث كلوب مع لاعبي ليفربول

بعد القبض على مخرجه خالد مرعى.. ارتفاع كبير فى إيرادات خيال مآتة

احمد حسام ميدو يستعرض عضلاته ويمازح راموس بهذه الطريقة

نبيلة مكرم مثلي الأعلى.. ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل عشقها للسياحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله