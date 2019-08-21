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فن

تعرف على إيرادات فيلم ولاد رزق 2 أمس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:34 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
نورا نبيل
تمكن فيلم ولاد رزق 2 من تصدر الإيرادات، أمس الثلاثاء، حيث وصلت إلى 2 مليون و254 ألف جنيه متفوقًا على جميع الأفلام التي عرضت أمس، وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوى.

ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.

ويشارك في فيلم ولاد رزق 2 أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

ومن المتوقع تقديم جزء ثالث من ولاد رزق 2 بعد نجاح الجزئين الأول والثاني.

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