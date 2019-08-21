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أمازون تتعرض لهجوم حاد.. لهذا السبب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:33 م
طرد أمازون البلاستيكي
طرد أمازون البلاستيكي
أماني إبراهيم
تعرضت شركة أمازون الأمريكية لانتقادات من قبل العملاء وجمعيات الحفاظ على البيئة، بعد توزيع الشركة منتجاتها في عبوات بلاستيكية لا يمكن إعادة تدويرها في المملكة المتحدة، بالتزامن مع جهود بريطانيا في وقف استخدام المنتجات البلاستيكية.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإن أمازون استخدمت هذه المواد في الوقت التي تعمل فيه المتاجر الكبرى وتجار التجزئة على تقليل استخدامهم للمواد البلاستيكية صعبة التدوير، حيث بدأ أكبر متجر للبيع بنظام التجزئة على الإنترنت في العالم في إرسال سلع صغيرة في طرود بلاستيكية.

تقدم عدد من العملاء بشكوى ضد شركة أمازون، ومنهم أدريان فيلتشر، أحد عملاء أمازون والذي قال بعد تقديمه الشكوى "إن استخدام أمازون للبلاستيك يعد خطوة كبيرة إلى الوراء في الحرب ضد البلاستيك.

فيما قالت سيدة أخرى اعتادت الشراء من أمازون أنها كانت تعتمد على الشراء من المتجر الإلكتروني، وكانت تصل المنتجات في السابق في طرود ورقية من الورق المقوى والتي يمكن إعادة تدويرها بسهولة، ولكن قبل بضعة أشهر لاحظت أن أمازون بدأت في استخدام الأظرف البلاستيكية القوية جدا.

يوضح موقع أمازون تشانس بالتفصيل كيف يعيد العملاء تدوير عبواته، ولكن هذه الأظرف البلاستيكية التي تحمل علامة برايم، لا يتم إعادة تدويرها على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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