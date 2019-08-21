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محافظ السويس ورئيس جهاز المشروعات المتوسطة يسلمان 50 سيارة تاكسي للشباب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:52 م
محافظ السويس ورئيس
محافظ السويس ورئيس جهاز المشروعات المتوسطة يسلمان 50 سيارة
حسن غنيمة
سلم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيارات تاكسي الاجرة لعدد 50 شابا من أبناء السويس.

وذلك في احتفالية أقيمت بأكاديمية النصر للبترول بالسويس بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن.

وخلال الاحتفال قدم المحافظ الشكر لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعمها للشباب والشكر للشركات التي وفرت السيارات وشركة الغاز الطبيعي ومديرية الامن وادارة المرور علي تقديمهم كل التسهيلات لإنجاح مشروع التاكسي للشباب ، مؤكدا على ان الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز اكد علي دعمها المستمر لشباب السويس لتوفير مشروعات إنتاجية وصناعية .

واشار المحافظ الي ان هناك 100 لوحة معدنية اجرة تاكسي للسيارات الملاكي لتوفيق أوضاعهم سيتم تسليمهم خلال الفترة القادمة .

حضر تسليم سيارات التاكسي للشباب كل من العميد محمد عبد الله مدير مرور السويس والمهندس محمود محرز مدير عام الفروع بالجهاز وسليمان العماري مدير منطقة السويس لجهاز المشروعات ومحمد المصري وطلعت خليل وطارق متولي ونانسي نصيرأعضاء مجلس النواب ورؤساء الشركات ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية ومديري المديريات ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وقيادات جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير وعدد كبير من ابناء السويس واسر الشباب المستحقين للتاكسي .
محافظ السويس ورئيس جهاز المشروعات المتوسطة يسلمان 50 سيارة تاكسي للشباب
محافظ السويس ورئيس جهاز المشروعات المتوسطة يسلمان 50 سيارة تاكسي للشباب
محافظ السويس ورئيس جهاز المشروعات المتوسطة يسلمان 50 سيارة تاكسي للشباب
محافظ السويس ورئيس جهاز المشروعات المتوسطة يسلمان 50 سيارة تاكسي للشباب
محافظ السويس ورئيس جهاز المشروعات المتوسطة يسلمان 50 سيارة تاكسي للشباب

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