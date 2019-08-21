مصرع شقيقين غرقا فى مياه البحر اليوسفي ببنى سويف

لقى طالبان شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء غرقا فى مياه البحر اليوسفى أثناء الاستحمام بقرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بغرق شقيقين وهما "محمد ح.ع" 14 سنة، وشقيقه "كريم" 12 سنة أثناء الاستحمام والذى وجه بسرعة استخراج الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى .







