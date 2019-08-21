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حوادث

مصرع شقيقين غرقا فى مياه البحر اليوسفي ببنى سويف

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:18 م
مصرع شقيقين غرقا
مصرع شقيقين غرقا فى مياه البحر
محمد عبد الحليم
لقى طالبان شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء غرقا فى مياه البحر اليوسفى أثناء الاستحمام بقرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بغرق شقيقين وهما "محمد ح.ع" 14 سنة، وشقيقه "كريم" 12 سنة أثناء الاستحمام والذى وجه بسرعة استخراج الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى .


وبمناظرة الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية لهما، وأن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.

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