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محافظات

رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:55 م
رفع ١٤٤٠ إشغال ثابت
رفع ١٤٤٠ إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع فى ٣ مراكز بالبحيرة
جمالات الدمنهوري
وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير أسبوعية عن نشاط قسم الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة والحملات اليومية والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع شرطة المرافق للوقوف على مدى الانضباط وتطبيق وفرض سيادة القانون على المخالفين مع توقيع غرامات على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - المحمودية ) حملات لرفع الإشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات بكل مركز وبتأمين بقوات من الشرطة أسفرت عن : رفع ٩٤٧ حالة إشغال ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور بمناطق ( خلف الصدر - الموقف - المعهد الديني - شارع الروضة - المستشفى العام - فاطمه الزهراء ) .

ورفع ٤١٣ مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار تنوعت ما بين ثابت ومتحرك وشملت شوارع ( بور سعيد - ٢٦ يوليو - التمليك - شارع المحكمة بالإضافة إلى عدد من الشوارع الفرعية بنطاق المدينة ) كما تم إزالة ١٨ تندة بلاستيك، و٢٣ فرش متنوع .
و ٨٠ حالة إشغال ثابت ومتحرك من شوارع ( الرشيدية - الثورة - أحمد ماهر - مدخل الكوبري الجديد ) .

وشدد المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر القانونية لهم لردعهم تأكيدا على هيبة الدولة.
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة
رفع 1440 إشغال ثابت ومتحرك خلال أسبوع في 3 مراكز بالبحيرة

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