قافلة طبية تفحص 2085 مواطنا بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة علاجية بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وقالت الدكتورة امنية رجب وكيل وزارة الصح بالمنيا أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 2085 حالة منهم 348 حالة جراحة ، 98 مسالك ، 472 أطفال ،242 حالة جلدية ، 359 باطنة ، 80 قلب ، 70 أسنان ،156 انف واذن ،120 نساء ، 140 تنظيم أسرة.



الى جانب إجراء التحاليل الطبية واشعات ، كما تضمنت القافلة عمل ندوات تثقيف صحى ، وفحص عشوائى للضغط والسكر وتحويل بعض الحالات للمستشفى وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة ، 4 عيادات غرف داخل الوحدة والصيدلية والثقافة والاشعة والمعامل ، وعيادة السجلات المتنقلة.

