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منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:32 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون تابعون لحركة الشباب على قاعدة عسكرية فى منطقة "شبيلى السفلى" الواقعة جنوبى الصومال، مما أسفر عن سقوط مدني وإصابة جندي بجروح.

وقالت المنظمة - في بيان اليوم الأربعاء- "إن الإسلام عصم دماء البشر جميعا وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، مشددة على أن رجال الأمن من الجيش والشرطة يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا استهدافهم بحال".

وأكدت أن من اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد وخراب المجتمعات، لما ينشره من الفزع وزعزعة الأمن والاستقرار.. مناشدة أصحاب الرأي والقرار في العالم ضرورة التصدي لجرائم الإرهاب، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات التعصب والتطرف.

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