وداعا لإزعاج الإعلانات.. فيسبوك ينهي ظهورها بهذه الأداة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسميا أمس الثلاثاء، عن إطلاق ميزة مسح سجل التصفح، والتي ستمكن المستخدمين من التحكم في البيانات الخاصة بهم والتي ستؤثر على مدى مشاهدتهم للإعلانات على المتصفح.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فإن هذه الميزة تمنح المستخدمين، المزيد من الشفافية خلال استخدام التطبيق، من خلال تحديثات لسؤال "لماذا أرى هذا الإعلان؟ " وإطلاق ميزة جديدة تسمى "لماذا أنا أرى هذا المنشور؟"، والتي ستتيح للمستخدمين أيضا قدرة أكبر على إدارة استخدام بياناتهم بواسطة فيسبوك، وإرسالها للمعلنين.



وكانت أوضحت شركة "ماركتينج لاند" أن البيانات الخاصة بالمستخدمين لا يتم حذفها بالفعل، مما يجعل المستخدم يرى إعلانات مشابهة لمنشور أعجبه أو كتب تعليق عليه.



وكان قد وعد فيسبوك بإطلاق هذه الميزة في مايو 2018 عقب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، حيث طالب المستخدمون حينها المزيد من الصلاحيات حول كيفية استخدام بياناتهم الشخصية، وتعد فيسبوك بتقديمها بالفعل.



وسيتم تفعيلها لمستخدمي فيسبوك في أيرلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، على أن يتم دراسة طرحها في باقي البلاد.