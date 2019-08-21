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أبرزها الذرة.. الزراعة تكشف خطورة حشرة اَفة الحشد الخريقية على المحاصيل.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:31 م
صدى البلد
آيات أحمد
كشف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، عن خطورة حشرة اَفة الحشد الخريقية وكيفية السيطرة عليها، لافتًا إلى أنها أحد الآفات الزراعية التى تؤثر على المحاصيل الزراعية ولها قدرة سريعة على التكاثر والانتشار، موضحًا أنها شبيهة بدودة القطن.

وأضاف الدكتور محمد القرش، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه جار السيطرة عليها بشكل كبير، من خلال أخذ اجراءات رادعة لتأمين المنتجات الزراعية التى تستورد من الخراج والكشف عليها جيدًا من قبل عدد من الاطباء المتخصصين.

وتابع الدكتور محمد القرش، أنه تم تكليف معهد بحوث النباتات بعمل متابعة دورية وكاملة بتواجد الدودة فى محافظات مصر بالكامل، مؤكدًا أن وزارةا الزراعة تعمل على حصر الإصابات ورش المبيدات التى تظهر بها الإصابة ومكافحتها بشكل سريع.

وأردف الدكتور محمد القرش، أنه تم تدريب المزارعين على كيفية مواجهة دودة الحشد الخريقية، موضحًا أنه تم فحص أكثر من 2000 عينة للتأكد من مطابقتها لدودة الحشد وكل الفحوصات أثبتت ان مصر فى أمان تام، لافتًا إلى أن تلك الدودة منتشرة فى الحدود الجنوبية مع مصر وكان اول ظهور لها فى محافظات الجنوب، وموجودة فى افريقيا بشكل كبير منذ فترة كبيرة وانتشرت فى 52 دولة مؤخرًا.

وأشار محمد القرش، إلى أن دودة الحشد تصيب أكثر من 80 نوعامن الزراعات واكثرهم انتشارًا هى محصول الذرة.

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