حملة للتوعية بأهمية الاستفادة من قش الأرز في الدقهلية

قام جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا بتنفيذ حملة توعية بيئية بقرية المحمدية بميت غمر استهدفت توعية المزارعين بطرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف، وجهود وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء، وتم التأكيد على ضرورة عدم حرق المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، حيث طالب الفلاحين بزيادة معدات الجمع والنقل والكبس والفرم للمتعهدين لضمان استمرار النجاح في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.



يأتي هذا في إطار استعدادات الوزارة المبكرة لموسم قش الأرز حيث تم تنظيم ندوة بالمركز الارشادي بميت العامل أجا حول التعامل السليم مع قش الأرز، وبروتوكول التجميع وشروط الحصول على موافقة إنشاء مراكز التجميع وشرح دورها ومواصلة عمليات فحص عوادم السيارات وتشديد الرقابة على مصادر التلوث الصناعي كما تم شرح آلية العمل والتفتيش على المصانع للحد من التلوث والإجراءات التي يتم تطبيقها ضد المخالفين.



كما قام الفرع بعمل ندوة أخرى بالوحدة المحلية بديمشلت التابعة لمركز دكرنس بحضور رئيس الوحدة المحلية ومدير البيئة بمجلس دكرنس وعمدة ديمشلت، حيث تناولت الندوة طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية وجهود الوزارة في مكافحة تلوث الهواء.



من جهة أخرى، قامت لجنة المعدات بفرع المنصورة بتسليم عدد 4 مكابس للمتعهدين في بداية لمنظومه قش الأرز وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة عدد المعدات الخاصة بجمع وتدوير وكبس قش الأرز.

