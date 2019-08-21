الاقتصاد المصري استوعب الموجة التضخمية الأخيرة.. خبير يتوقع خفض المركزي لسعر الفائدة

قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار من 50 نقطة إلى 100 نقطة بعد أن استطاع الاقتصاد الكلى المصرى استيعاب الموجة التضخمية الأخيرة بعد تحريك أسعار الوقود.



وأرجع حسام الغايش في تصريحات لــ"صـدى البـلد"، السبب إلى انخفاض التضخم العام على مستوى الجمهورية فى شهر يوليو ليسجل 7.8% مقابل 8.9% فى شهر يونيو 2019، متراجعا لأقل مستوى له على مدار أربع سنوات متتالية.



ولفت إلى قيام البنك المركزى مع بداية العام 2018 بخفض الفائدة على الايداع والاقراض ثلاث مرات ومنذ فبراير الماضي استقرت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25%.



ويحسم البنك المركزي المصري، غدا الخميس، مصير أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس والمحدد خلال العام الجاري.



وأعلنت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع والمنتهي في 11 يوليو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي، عند 15.75 و16.75% لعائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وكذلك سعر العمليات الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.



وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات لها علي مدار العام الميلادي الجاري، حسمت 4 اجتماعات منها ليتبقي لها 4 اجتماعات أخري، خامسها بعد أسبوع.

