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فن

بعد القبض على مخرجه خالد مرعى.. ارتفاع كبير فى إيرادات خيال مآتة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:38 م
صدى البلد
نورا نبيل
تمكن فيلم "خيال مآتة"، الذي يقوم ببطولته كل من أحمد حلمي ومنة شلبي، من تحقيق إيرادات أمس، الثلاثاء، وصلت إلى 824 ألف جنيه، حيث جاء بالمركز الثالث بعد فيلمي "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2".

"خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي وحسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

ويمثل فيلم "خيال مآتة" عودة للنجم أحمد حلمى بعد آخر أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.

ولكن فيلم "خيال مآتة" تعرض لانتقادات كثيرة من قبل النقاد والمشاهدين بداعي أن قصته ضعيفة، وأنه لا يليق بمشوار أحمد حلمي الفني.

كانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة ألقت القبض على المخرج خالد مرعى، خلال عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة؛ لاتخاذ اللازم.

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