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برلمان

برلماني: فرض ضريبة على فيسبوك يدعم سياسة التوسع الضريبي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:14 ص
فيسبوك
فيسبوك
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، باتجاه الحكومة نحو فرض ضرائب على فيس بوك، مشيرًا إلى أن الإعلانات والمبيعات التي تتم عبر السوشيال ميديا أصبح لها قاعدة كبيرة للغاية.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن إقرار ضريبة على فيس بوك يدعم توجه الدولة في سياسة التوسع الضريبي والسيطرة على التجارة الإلكترونية.

وأضاف النائب سمير البطيخي، أنه يجب وجود تنسيق كامل ودقيق لتطبيق القانون وحصر جميع الحسابات التجارية على فيس بوك، حتى لا يكون هناك عوار في تطبيق القانون.

وعقدت وزارة المالية اجتماعًا مع ممثلي شركة فيسبوك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى فى هذا المجال، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.

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