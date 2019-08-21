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ثقافة

البابا تواضروس من معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية: "الشعوب تتقدم بالثقافة"

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:52 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
زار قداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، معرض الكتاب بالكنيسة الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.

وأثنى البابا على المجهود المبذول من وزارة الثقافة وهيئة الكتاب وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التي افتتحت المعرض في 29 يوليو الماضي، قائلا: |إن الشعوب تتقدم بتقدم ثقافاتها وتتراجع بتراجع الثقافة ودورها في المجتمع وأبدى إعجابه بكتاب وصف مصر الذي أعادت هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي إصداره في طبعة جديدة في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وقال أنه سبق أن صدر سابقا ضمن مشروع مكتبة الأسرة.

كما أبدى إعجابه بركن الإبداع السكندري الذي سنته هيئه الكتاب حديثا في جميع معارضها حيث خصصت ركن في كل معرض للكتاب لعرض إبداعات أبناء المحافظة المقام بها المعرض.

وقد قدمت الهيئة المصرية العامة للكتاب إهداء لقداسة البابا متمثلة في مجموعة ثروت عكاشة وكتاب القاهرة.. خططها وتطورها العمراني، وأيضا قدم المركز القومي للترجمة القاموس الثلاثي إهداء لقداسة البابا.

يذكر أن المعرض كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 29 يوليو حتى 10 أغسطس ونظرا للإقبال الشديد عليه قام الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة بمد فترة المعرض لمدة أسبوع بناء على طلب من إدارة البطريركية وقد أثنى البابا على هذا المد قائلا: إنه من الأنشطة المهمة التي تقوم بها هيئة الكتاب .
البابا تواضروس من معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية: "الشعوب تتقدم بالثقافة"
البابا تواضروس من معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية: "الشعوب تتقدم بالثقافة"
البابا تواضروس من معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية: "الشعوب تتقدم بالثقافة"
البابا تواضروس من معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية: "الشعوب تتقدم بالثقافة"
البابا تواضروس من معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية: "الشعوب تتقدم بالثقافة"

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