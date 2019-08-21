تعويضا لرحيل فيربو.. ريال بيتيس يتعاقد مع نجم رايو فايكانو

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الاربعاء، تعاقده مع أليكس مورينو، ظهير أيسر رايو فايكانو، ليعوض بهذا انتقال لاعبه جونيور فيربو إلى برشلونة.



وأوضح نادى ريال بيتيس، عبر موقعه الرسمي أن ريال بيتيس ورايو فايكانو توصلا إلى اتفاق على انتقال أليكس مورينو، وبهذا، يكون مورينو هو الصفقة السادسة التي يبرمها بيتيس لتدعيم صفوفه هذا الصيف، استعدادا للموسم الحالي.



وأشار النادي إلى أن أليكس مورينو سيرتبط بالفريق بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2024، مضيفا أن مورينو سيمنح الفريق السرعة والجهد الوفير، كما يتمتع بإمكانيات دفاعية وهجومية جيدة في الناحية اليسرى.



وأشار النادي إلى أن مورينو خاض 206 مباريات، على أعلى مستوى خلال مسيرته الكروية حتى الآن، وسجل 13 هدفا وصنع 14 لزملائه.



وفي المقابل، قال رايو فايكانو الذي انتقل إليه اللاعب في 2014: "نود توجيه الشكر إلى مورينو على احترافيته وإخلاصه للفريق، خلال الفترة التي قضاها معنا، ونتمنى له أفضل حظ في الفترة المقبلة.