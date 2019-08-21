ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.. سيرة حب على خشبة البالون الأحد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:58 م
صدى البلد
طارق موسى
يعرض على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي " سيرة حب " ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ١٢، يومي الأحد والأثنين ٢٥ و٢٦ أغسطس الجارى، مجانا في السادسة مساء.

العرض يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ضمن العروض التى يشارك بها البيت برئاسة المخرج عادل عبده، من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب.

البطولة للفنانين" إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكوا، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسري".

والديكور تنفيذ محمد الغرباوي، وخدع : إيهاب جمعة، واضاءة : شريف البرعى، وخبير التجميل : إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة اوركسترا : محمد ابو اليزيد، مخرج منفذ : محمد شافعي، تأليف : أيمن الحكيم، تصميم الاستعراضات والإخراج للمخرج : عادل عبده.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيت الفنون الشعبية يواصل تقديم عروضه المسرحية بنجاح على البالون

افتتاح مسرحية سحر الأحلام على مسرح البالون

5 أغسطس.. افتتاح العرض المسرحي كفر أبو حتة بجمصة

بيت الفنون يحتفل بذكرى ثورة يوليو على قاعة صلاح جاهين في البالون

"أليس في بلاد العجائب" ينافس على جوائز الطفل بالمهرجان القومي للمسرح

ترشيحاتنا

بـ الشمع الأحمر.. إغلاق صالون الحلاقة صاحب واقعة ضرب معاق ذهنيا بالشرقية.. صور

فاصل مهاري.. فيديو ترويجي جديد لـ محمد صلاح

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم موقف المدرب الجديد

ضايقها بجانب المول.. سعودية توثق واقعة تحرش شاب بها في الشارع .. فيديو

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 - 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله