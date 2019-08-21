ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.. سيرة حب على خشبة البالون الأحد

يعرض على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي " سيرة حب " ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ١٢، يومي الأحد والأثنين ٢٥ و٢٦ أغسطس الجارى، مجانا في السادسة مساء.



العرض يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ضمن العروض التى يشارك بها البيت برئاسة المخرج عادل عبده، من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب.



البطولة للفنانين" إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكوا، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسري".



والديكور تنفيذ محمد الغرباوي، وخدع : إيهاب جمعة، واضاءة : شريف البرعى، وخبير التجميل : إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة اوركسترا : محمد ابو اليزيد، مخرج منفذ : محمد شافعي، تأليف : أيمن الحكيم، تصميم الاستعراضات والإخراج للمخرج : عادل عبده.