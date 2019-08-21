الهلباوي ويونس ضيفا كايرو ستيبس في أوبرا الإسكندرية.. غدا

تتوالى فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية، حيث يقدم فريق كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش ومشاركة ضيفا الشرف المنشدان على الهلباوى والشيخ ايهاب يونس، حفلًا فى الثامنة مساء غدا الخميس على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية".



يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخاصة التى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها "اسكندرية، شمس، بكرة، امبير، سلطان، خطوات خليجية، كافيه جروبى الى جانب عدد من الاعمال الصوفية".



يشار إلى أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصرى باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى الألمانى ماتيس فراى وحقق شهرة عالمية نتيجه اسلوبه الفنى المتفرد الذى يعتمد على مزج اساليب موسيقية متنوعة من مختلف انحاء العالم بالاضافة الى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والاصوات الاليكترونية ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 وحاز اعجاب الجمهور والنقاد.