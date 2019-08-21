مفاجأة.. استشارى نفسي: اللى بيكلم نفسه مش مجنون.. فيديو

قدم الدكتور أحمد عمارة استشارى الصحة النفسية، عدة نصائح للموظفين والعاملين، عن كيفية التحكم في الانفعالات داخل العمل وأثناء الوجود مع الأسرة، قائلًا، إن الانفعال الشديد يشير إلى ان هناك شئ مرفوض داخل الإنسان.





وأضاف الدكتور أحمد عمارة ، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه أثناء الانفعال اللاوعي هو الذى يقود الإنسان وليس المنطق، مشيرًا إلى أنه يجب على الشخص بعد أن يهدأ أن يكتب سبب انفعاله لكى لا يؤثر فيه مرة أخرى.





وتابع الدكتور أحمد عمارة أنه يجب التنفيس عن الانفعال بأى شكل من الأشكال،ومنها أن يخرج عن طريق شجار، او عن طريق طاقة حركية ، موضحًا أن إحدى الشركات نفذت فكرة جديدة من نوعها وهى عمل غرفة للتنفيس عن الغضب وبها عدد من التماثيل القطنية للمديرين لكى تساعد الموظفين على إخراج طاقة عضبهم بشكل صحى وسليم.





وأردف الدكتور أحمد عمارة ، أن عقل اللاوعى لا يفرق بين الحقيقة والخيال، ويجب أن يجلس الشخص مع نفسه لاسترجاع الحدث الذى أغضبه ومناقشته مع نفسه، مضيفًا: "الناس عندها اقتناع إن اللى بيتكلم مع نفسه مجنون، ولكن أنا ارى أن الشخص لو كان مدرك أنه يتحدث مع نفسه فهو ليس مجنون".



