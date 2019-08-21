ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. استشارى نفسي: اللى بيكلم نفسه مش مجنون.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الدكتور أحمد عمارة استشارى الصحة النفسية، عدة نصائح للموظفين والعاملين، عن كيفية التحكم في الانفعالات داخل العمل وأثناء الوجود مع الأسرة، قائلًا، إن الانفعال الشديد يشير إلى ان هناك شئ مرفوض داخل الإنسان.

وأضاف الدكتور أحمد عمارة ، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه أثناء الانفعال اللاوعي هو الذى يقود الإنسان وليس المنطق، مشيرًا إلى أنه يجب على الشخص بعد أن يهدأ أن يكتب سبب انفعاله لكى لا يؤثر فيه مرة أخرى.

وتابع الدكتور أحمد عمارة أنه يجب التنفيس عن الانفعال بأى شكل من الأشكال،ومنها أن يخرج عن طريق شجار، او عن طريق طاقة حركية ، موضحًا أن إحدى الشركات نفذت فكرة جديدة من نوعها وهى عمل غرفة للتنفيس عن الغضب وبها عدد من التماثيل القطنية للمديرين لكى تساعد الموظفين على إخراج طاقة عضبهم بشكل صحى وسليم.

وأردف الدكتور أحمد عمارة ، أن عقل اللاوعى لا يفرق بين الحقيقة والخيال، ويجب أن يجلس الشخص مع نفسه لاسترجاع الحدث الذى أغضبه ومناقشته مع نفسه، مضيفًا: "الناس عندها اقتناع إن اللى بيتكلم مع نفسه مجنون، ولكن أنا ارى أن الشخص لو كان مدرك أنه يتحدث مع نفسه فهو ليس مجنون".



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري صحة نفسية يحذر من الاستماع للأغاني الحزينة ويوجه نصيحة للمقبلين على الزواج

استشارى علاقات أسرية تكشف سبب انفعال الأزواج دون سبب .. فيديو

ترشيحاتنا

مصدر حبي وفخري.. هنا شيحة توجه رسالة لـ ابنها احتفالا بعيد ميلاده

شاهد .. أحدث ظهور للمطربة لـ شيماء سعيد بعد الاعتزال وارتداء الحجاب

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

بملابس ممزقة.. ظهور معاق الشرقية المعتدى عليه أمام النيابة وسط محاولات للتنازل عن المحضر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 - 8 - 2019

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله