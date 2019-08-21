مد فترة قبول طلبات راغبى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة بأنه تقرر مد فترة قبول الطلبات للطلبة راغبى الإلتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من حملة المؤهلات العليا وليسانس الحقوق حتى يوم الخميس الموافق 29/8/2019 نظرًا للإقبال الشديد والمتزايد للطلبة المتقدمين وتيسيرًا عليهم الراغبين فى الالتحاق بالقسم.



وكان اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، قد أعلن عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين الحاصلين على بعض المؤهلات الجامعية.



واليكم التخصصات المطلوبة:



-خريجي كلية الطب البشري من الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات قسطرة القلب والأورام والعظام والنفسيه والعصبية والأنف واذن والرمد والجهاز الهضمي والمناظير والجراحة العامة من الذكور والإناث وجراحات المخ والاعصاب والقلب والصدر والعظام والمسالك والأورام والاطفال والتجميل وقلب الأطفال وجراحات القلب والاوعيه الدموية وباطنه قلب وكلي وتخدير ومسالك وعلاج طبيعي وقلب وعناية مركزه من الذكور فقط.



- قبول دفعة من الإناث فقط من حملة الماجستير والدكتوراه في تخصصات في باطنه وباطنه الغدد الجلدية والاطفال والنساء والمعامل والأشعة والسمعيات وأمراض الدم والقلب والأوعية الدموية و رعايه مركزه اطفال واسنان وتحاليل بالإضافة الي حملة درجة الماجستير في الجراحة العامة والأشعة للذكور فقط وبكالوريوس العظام للإناث والذكور وبكالوريوس للذكور والإناث في تخصصات العلاج الطبيعي وطب الأسنان والتمريض والطب البيطري.



- الحاصلين من الذكور على بكالوريوس الهندسة نظام ٥ سنوات فسوف يتم قبول دفعه من تخصصات الحاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوي وكهرباء قوي وميكانيكا سيارات وميكانيكا انتاج وكهرباء وعماره وبحريه ومدني بالاضافة الي قبول دفعه من طلاب الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الحاصلين علي البكالوريوس من الذكور والإناث في الحاسبات ونظم المعلومات.



- خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الإناث

- الفنون التطبيقية تخصص طباعة فوتوغرافيا من الاناث

-التربية الموسيقية معهد الكونسر فتوار

-تربيه موسيقية من الذكور

-التربية الرياضية تخصص تدريب العاب رياضية من الذكور وعام من الإناث

-الإعلام من الذكور والإناث

- كلية العلوم تخصص كيمياء حيوية عامة من الذكور والإناث والطبيعة من الذكور

- الآداب قسم الاجتماع وعلم النفس من الإناث

-الخدمة الاجتماعية من الإناث

- الألسن تخصص الماني ترجمة فورية من الذكور والإناث والالسن لغات وترجمه تخصصات انجليزي وفرنسي وروسي ايطالي وعبري وصيني وتركي واسباني من الذكور والإناث

- كليه الحقوق من الذكور فقط .



ويتم في اختبار الكشف الطبي إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط بينما يتم في الكشف النفسى إجرائه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الإختبار.



ويكون الاختبار الرياضي من خلال تأدية الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، وفِي الكشف الطبى المتقدم يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على موجات صوتية على " القلب - البطن و رسم مخ كهربائي ومقياس سمع تقليدي ووظائف الكبد والكليتين والكشف عن العقاقير والمواد المخدرة وتحليل الإيدز وتحليل والسكر التراكمى وتحليل صورة دم كاملة وتحليل هرمونات والغدة الدرقية وتحليل إنزيم تكسير العضلات.



وعقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختبارات والتى تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.



وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن مكان الاختبارات للمتقدمين لكلية الشرطة تكون بالأكاديمية ، حيث يدخل الطلاب من البوابة رقم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحا.



وأوضح رئيس اكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي بالأكاديمية أنه يمكن التقديم عن طريق الانترنت من خلال الموقع www.moiegypt.gov.eg



وأشار إلى ان الطالب يدخل بياناته "الرقم القومي ورقم الجلوس" ويختار الطالب موعد من 3 مواعيد تظهر له لأداء الاختبار الأول.



ولفت الى أنه يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به ،ويجب عليه طباعة الإفادة الدالة على تقدمه بطلب للالتحاق بكلية الشرطة ، ويحضر الطالب 4 صور وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وشهادة الثانوية او أفادك من مكتب التنسيق او بيان الدرجات معتمد من الادارة.

