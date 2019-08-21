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رياضة

صور.. بعثة مصر تحتفل بميداليات التجديف الأربعة بالألعاب الإفريقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:57 م
بعثة مصر تحتفل بميداليات
بعثة مصر تحتفل بميداليات التجديف الأربعة بالألعاب الإفريقية
منتصر الرفاعي
حقق التجديف المصري ٤ ميداليات اليوم، الأربعاء، في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بواقع ٣ فضيات وبرونزية واحدة في سباقات 1000 متر للرجال والسيدات.

حقق الميداليات الفضية، أحمد عبد الخالق ودارين حجازي وأحمد خالد بينما حقق الميدالية البرونزية مريم عبد اللطيف.

يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله

وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.

وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد كبير من الميداليات الذهبية، حيث وصل عدد الميداليات إلى ١٤ ميدالية، ٥ ذهبيات و٤ فضيات و٥ برونزيات.

واحتفلت البعثة المصرية باللاعبين الأربعة بعد التتويج بالميداليات التي أضافت لرصيد البعثة المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية، بحضور المهندس الباسل عبد الله رئيس البعثة ونائبه العميد يحيى دعبس، وشريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية.

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