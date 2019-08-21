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سيارات

شاهد.. الصورة التوقعية الأولى للسيارة نيسان باترول 2020

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:57 م
صدى البلد
كريم عاطف
تستعد شركة نيسان العالمية لطرح السيارة باترول 2020 فيس ليفت الجديدة بالأسواق حول العالم.

ورسم أحد الفنانين العالمين صورة توقعية لسيارة نيسان الغامضة حتى الآن.

وظهرت في الصورة الشكل الصندوقي العام لباترول، ولكن توجد اختلافات ملحوظة هي المقدمة الجديدة والتي تشمل شبك أمامي جديد أكبر حجمًا، وهو الاتجاه المفضل لشركات السيارات حاليًا كما نرى مع بي ام دبليو.. كما أن المصابيح الأمامية جديدة كذلك.

أهم الاختلافات تقع في الخلفية ذات التصميم العصري لتناسب توجه سيارات الـ SUV الحالية، مع مصابيح خلفية كبيرة وواسعة ومتصلة بشريط كرومي، مع رفارف أكثر بروزًا ودائرية وجناح خلفي جديد.

ومن المقرر طرح نيسان، سيارة باترول 2020 الجديدة في 25 سبتمبر وقد وصلت السيارة بالفعل لمخازن السعودية استعدادًا لطرحها الرسمي خلال أشهر.

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