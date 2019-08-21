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ميس إيجيبت 2019: دخولي المسابقة كان صدفة.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:20 م
آلاء عاطف - ملكة
آلاء عاطف - ملكة جمال مصر
شيرين عادل
قالت آلاء عاطف الفائزة بلقب ميس ايجيبت " ملكة جمال مصر ، إنها خاضت تجربة الإلتحاق بمسابقة ملكة جمال مصر لعام 2019 بالصدفة البحتة وذلك عن طريق إعلان شاهدته لموقع المسابقة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ..

وكشفت آلاء عاطف خلال استضافتها ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أنها تقدمت للمسابقة عن طريق إرسال بريد إلكتروني يتضمن بيانات الاسم والعمر وإرفاق صور شخصية.

وأوضحت آلاء عاطف، إنها خاضت تجربة الالتحاق بالمسابقة كونها تجربة فقط ولم تكن تتوقع الفوز بها، لافتة إلى أن 1800 فتاة تقدمت للإلتحاق بالمسابقة وتم تصفيتهم لـ 200 بنت بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات وبنك المعلومات العامة.

يذكر أن الاء عاطف، فازت بلقب ملكة جمال مصر ميس إيجيبت والذي انعقد بالعاصمة الإدارية والتي تنافست عليها 26 فتاة وحضرها المهتمين بمجال الأزياء والموضة.

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