القومي لعلوم البحار: تأجيل النتيجة النهائية لعينة ديدان شاطئ الدخيلة للغد

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار عن تأجيل إصدار النتيجة النهائية الخاصة بتحليل العينة المأخوذة من مياه البحر شاطئ الدخيلة بعد ظهور الديدان به إلى العد إلى حين أنتهاء جميع التحاليل الخاصة بها.



كانت لجنة مشكلة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المعهد القومي لعلوم البحار، قد بدأت قبل أيام، التحقيق في واقعة ظهور ديدان على شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية.



وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في تصريحات صحفية، إن المعهد القومي لعلوم البحار أخذ عينات من مياه البحر والرمال، وبعض الكائنات البحرية النافقه لتحليلها في معامل المعهد؛ للوصول إلى أسباب وجود تلك الديدان.



وكان اشتكى عدد كبير من المواطنين مؤخرا من انتشار ديدان على رمال شاطئ الدخيلة، وانتقل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ولجنة تضم جهاز شئون البيئة، إدارة شئون البيئة بالمحافظة، معامل شركة الصرف الصحي، المعهد القومي لعلوم البحار، مديرية الشئون الصحية، للتحقيق في الواقعة.