تنفيذ أعمال تأهيل ترعة وادي الصعايدة بإدفو.. صور

وتابع بأن تنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع الأجهزة المعنية يأتى ضمن خطة الإدارة لتجهيز للحفاظ على محطات الرى المختلفة من أى عوائق أو تراكمات للمساهمة فى تشغيلها بالجودة المطلوبة وذلك من خلال تنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر.

قام المهندس يحيى الطواب مدير أعمال بإدارة التفتيش الفنى بوزارة الموارد المائية بمعاينة ومراجعة أعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة بإدفو.وطاقم العمل يضم كل من المهندس علاء سيد مدير أعمال العملية، والمهندس أحمد صالح، والمهندسة غادة صلاح ، والمهندسة هبة الدسوقى ، بجانب مهندسى الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية.ومن جانبه أوضح المهندس يحيى الطواب بأن أعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة بإدفو تسير على قدم وساق، وأن هذه الزيارات تأتى لمتابعة سير العمل بها بالكفاءة والجودة المطلوبة.وأشار إلى أن أعمال الصيانة الدورية والتأهيل تهدف لضمان استمرار تشغيل ورفع كفاءتها، وأن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو أيضًا التفاعل مع المنتفعين وحسم أى شكاوى للمياه فى حينها.