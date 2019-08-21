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محافظات

مصدر بمستشفى أرمنت: استقرار حالة الطبيب المنتحر مايكل هلال

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:23 م
الطبيب المنتحر
الطبيب المنتحر
شمس يونس
اعلن مصدر بمستشفى ارمنت التخصصي بجنوب الأقصر عن استقرار حالة الطبيب مايكل هلال والذى اقدم على محاولة انتحار بتقطيع شرايين ساقيه ويداه.

وكان الطبيب مايكل هلال شحات 32 عاما، ولد بمدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر، وتخرج من كلية الطب جامعة أسيوط تخصص جراحة القلب ولمروه بحالة نفسية اقدم على الانتحار وعرض ذلك بمواقع التواصل الاجتماعى.

وقام عدد من أصدقائه ومتابعيه على "فيسبوك" بطلب الإسعاف له وتم نقله إلى مستشفى أرمنت التخصصي لانقاذ حياته.

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