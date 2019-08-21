لمرضى النزيف..الهلال الأحمر يكشف خطورة البن والقطن على الجروح..فيديو

أوضح الدكتور محمد جريشة، مدير إقليمى بوحدة إدارة الكوارث بالهلال الأحمر المصرى، كيفية التعامل مع الجروح أو النزيف الداخلي والخارجي.





وقال: إن مصاب النزيف الداخلى يبدو عليه علامات الصدمة من خلال التوهان وزيادة ضربات القلب، وقلة الوعى، ويفضل أن ينام المصاب على ظهره مع رفع قدمه لأعلى.





وأضاف الدكتور محمد جريشة، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن النزيف الخارجى يتم وقفه من خلال الضغط على الجرح جيدًا من خلال يد مقدم خدمة الإسعافات الأولية بعد ارتدائها قفازات للوقاية من الأمراض، ناصحًا بعدم التعامل بشكل مباشر على الجرح.





وتابع أنه يجب استخدام قطعة قماش نظيفة على الجرح لوقف النزيف، مؤكدًا ان وضع البن على الجرح من أكثر الأخطاء الشائعة على الجروح، لأن البن يلوث الجرح.



