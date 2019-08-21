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رياضة

رئيس نادي الجزيرة المطروحي يعلق على شكوى الأندية ضد اتحاد الكرة الجديد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:26 م
جانب من اجتماع نادي
جانب من اجتماع نادي الاعلامين مع الاندية
يسري غازي
كشف حمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة المطروحي، ان اغلب الاندية التى عقدت اليوم الأربعاء ، اجتماعا فى نادى الإعلاميين التي رفضت قرار الفيفا ليس اعتراضا على الأشخاص الممثلين في اللجنة والذين لهم كل تقدير واحترام ولكن اعتراضا على الطريقة التي تم بها اختيار اللجنة والتي نراها مهينة للجمعية العمومية وسلبتها حقا أصيلا من حقوقها.

قال فى تصريحات صحفية ، إنه تم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة قانونية لرفع دعوى ضد قرار الفيفا بمركز التحكيم الرياضي واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الدولية، والمطالبة بالاتزام باللوائح والمواثيق المنظمة لعمل الاتحادات الأهلية.

ولفت حفيظ ، إلى أن هناك أكثر من 70 ناديا ارسلو طلبا الى المدير التنفيذي بعقد جمعية عمومية طارئة إلا أنه رفض وانتهت المهلة القانونية وأصبح من حق الجمعية العمومية ان تدعو نفسها وتتخذ ما تراه من قرارات.

يذكر ان عددا كبيرا من أندية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، رفضت قرار الاتحاد الدولي فيفا بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لمدة عام.

وعقد أعضاء الجمعية العمومية اجتماعا اليوم الأربعاء، أكدوا خلاله رفضهم لقرار الفيفا والذي جاء مخالفا للوائح والقوانين ومواثيق اللجنة الأولمبية، ويعد تدخلا واعتداء على حقوق الجمعية العمومية التي تكفلها اللوائح.

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