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أخبار البلد

مكرم محمد احمد يرد على شائعة استقالته من المجلس الأعلى للإعلام

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:50 م
الكاتب الصحفى مكرم
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
عبدالوكيل ابوالقاسم
انطلقت على موقع التواصل الاجتماعي شائعة حول استقالة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد من رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، عقب الاجتماع المغلق للمجلس، للرد على أسئلة الزملاء حول قضية الرشوة المتهم فيها الأمين العام السابق أحمد سليم.

ورد مكرم محمد أحمد على الشائعة التي نشرها أحد الزملاء على "فيس بوك" قائلا: "لا تستحق التعليق".

وعقد المجلس اجتماعا طارئا اليوم، الأربعاء، لمناقشة ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه في قضية رشوة وقرر إعفاء أحمد سليم.

وقال مكرم محمد أحمد إنه تم اختيار عصام فرج واستقالته من الوطنية للصحافة لعدم تعارض المصالح.

وعقد المجلس اجتماعا طارئا اليوم، لمناقشة ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه في قضية رشوة وقرر إعفاء أحمد سليم.

وقال مكرم محمد أحمد إنه تم اختيار عصام فرج واستقالته من الوطنية للصحافة لعدم تعارض المصالح.

وعقد المجلس اجتماعا طارئا اليوم، الأربعاء، لمناقشة ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه في قضية رشوة، وقرر إعفاء أحمد سليم.

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