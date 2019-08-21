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أكاديمية في مصر لتدريب البغبغان علي فنون الكلام ..فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:49 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
عرض برنامج « صباحك مصري » المذاع عبر فضاتئية« أم بي سي » تقرير عن أكاديمية أنشائها مجموعة من الفتيات ، لتدريب الببغاء على الكلام وفنون التواصل مع البشر والحركات .

وقالت ندي عبدالله ، أحد مؤسسي الأكاديمية ، ان الفكرة بدأت عام 2014 وكانت لتعليم السلوك للحيوانات بشكل عام حتى تم الاتفاق علي التخصص للبغبغانات فقط مشيرة الي ان هناك 3 مستويات لتدريب البغبغاء هم «الثقة في الإنسان ورفض الممارسات العدوانية - واللهو واللعب مع البغبغاء - وأخيرًا تدريبه علي تقبل الكشف الطبي » .

وأكدت أحد مؤسسي الأكاديمية ، ان هناك جانب من التدريب أيضًا يكون للبشر لكيفية التعامل مع الحيوانات بصفة عامة والببغاء بصفة خاصة، لخلق علاقة ود بين الحيوان والانسان .

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