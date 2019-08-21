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فن

عشرة العمر.. سعد الصغير يوجه رسالة خاصة جدا لـ دينا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:08 م
سعد الصغير
سعد الصغير
قسم الفن
وجه الفنان الشعبي سعد الصغير رسالة للفنانة الاستعراضية دينا من خلال حسابه الشخصي علي "انستجرام " حيث نشر صورة برفقتها معلقا عليها:

القديم يكسب والمصري يكسب حببتي وعشرة العمر دينا.

يذكر أن "سعد" و "دينا" قد اجتمعا سويا في أكثر من عمل فني على سبيل المثال فيلم بعنوان "شارع الهرم " تم طرحه في عام 2011 و فيلم بعنوان "عليا الطرب بالتلاتة" و تم طرحه في عام 2006 .

آخر أعماله كانت أغنية بعنوان "اعمل كده كده" تم طرحها في العام الجاري.
عشرة العمر.. سعد الصغير يوجه رسالة خاصة جدا لـ دينا

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