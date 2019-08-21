خبير لوائح يفجر مفاجأة حول اجتماع الأندية ضد اتحاد الكرة

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضى وخبير اللوائح أن قرارات اجتماع الأندية ممثلي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى نادى الإعلاميين لن تكون رسمية ولن يتم تفعيلها سوى فى حالة واحدة.



وقال فضل الله فى تصريحات لـ صدى البلد إن أكثر من 60 ناديا عقدوا اجتماعا اليوم فى نادى الاعلاميين ورفضوا اللجنة الخماسية التى اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لإدارة شؤون اتحاد الكرة وطالبوا بجمع التوقيعات لسحب الثقة.



وأشار إلى أن الجلسة والقرارات الصادرة عنها لن تأخذ طابع الرسمية سوى فى حالة إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة خلال أسبوع تتضمن طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة.



وأضاف أنه فى حالة انعقاد اجتماع طارئ وصدور قرارات برفض اللجنة الخماسية لإدارة شئون الجبلاية وسحب الثقة يكون من حق الجمعية العمومية تفعيل قراراتها بشكل شرعى وقانوني.



يذكر أن عددا كبيرا من أندية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، رفضوا قرار الاتحاد الدولي فيفا بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لمدة عام.



وعقد أعضاء الجمعية العمومية اجتماعا اليوم الأربعاء أكدوا خلاله رفضهم لقرار الفيفا والذي جاء مخالفا للوائح والقوانين ومواثيق اللجنة الأولمبية، ويعد تدخلا واعتداء على حقوق الجمعية العمومية التي تكفلها اللوائح.

