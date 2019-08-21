ترامب يصدم يهود أمريكا: لا ولاء لهم

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي بعدم الولاء، قائلا : "إما افتقادهم التام للمعرفة، وإما انعدام شديد للولاء".



تسببت هذه التصريحات في انتقادات حادة لترامب، حيث اتهم الرئيس الأمريكي باستخدام عبارة مناهضة للسامية تتهم اليهود بـ"ازدواج الولاء".



وقال المجلس الأمريكي لليهود الديمقراطيين إن الرئيس كان يحاول "تسييس مناهضة السامية واستخدامها سلاحا" من أجل مكاسب سياسية، وفق ما نقلته شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وكانت إسرائيل قد منعت الأسبوع الماضي، بضغط من ترامب، دخول إلهان عمر ورشيدة طليب إليها. وكان من المقرر أن تزور النائبتان، اللتان تنتقدان الحكومة الإسرائيلية، الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.