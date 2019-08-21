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الهلال الأحمر يحذر من استخدام معجون الأسنان والدقيق لمصاب الحروق.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:15 م
صدى البلد
آيات أحمد
أوضح الدكتور محمد جريشة، مدير إقليمى بوحدة إدارة الكوارث بالهلال الأحمر المصرى، كيفية التعامل مع مريض الحروق والإغماء، محذرًا من استخدام معجون الاسنان على الحرق، او النشا، والبيض، والدقيق، على المكان المصاب، لافتًا إلى أنه يجب على الشخص المصاب بالحرق الدحرجة على الأرض لإطفاء النار فى جسده.

وأضاف الدكتور محمد جريشة، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن الإسعاف الأولى فى حالات الحروق هو وضع الجزء المصاب تحت مياه جارية لمدة 20 دقيقة، مؤكدًا ان الحرارة تتوغل فى الأنسجة الداخلية للجسم مما يزيد من درجة الحرق.

وتابع الدكتور محمد جريشة، أنه يفضل تغطية الجرح لأنه يقلل الألم، لأن احتكاك الهواء مع الجلد يصيب الشخص المصاب بالعدوى، والانتقال لأقرب مستشفى فورًا.

وأردف الدكتور محمد جريشة، أنه لو شخص تعرض للإغماء يجب حماية ممر التنفس في الأنف والفم لضمان دخول الهواء لجسمه، ورفع ذقنه للاعلى، محذرًا من استنشاق المريض للبصل، أو العطور.

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