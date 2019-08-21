شاهد .. شريف مدكور يحتفل بعيد صعود أم النور

احتفل الإعلامي شريف منير بعيد السيدة مريم العذراء عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .



ونشر صورة للسيد مريم وعلق: "عيد ستنا مريم خير نساء العالمين أم النور".



ولاقت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "وحضرتك طيب " و " انسان خلوق ".



وبدأت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية والكنائس البالغ عددها 80 كنيسة نهضة روحية الأربعاء وحتى يوم 22 أغسطس الجارى تخللها صلوات رفع بخور وعشيات وقداسات وعظات مسائية بمناسبة صعود جسد السيدة العذراء مريم وسط حضور المئات من الشعب القبطى في جميع الكنائس وبدء الصوم الذي يوافق يوم 7 أغسطس من كل عام ويستمر لمدة 15 يومًا وفقًا للعقيدة المسيحية.