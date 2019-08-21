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الصيادلة.. 200 صيدلى لعقد جمعية عمومية لإنهاء الحراسة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:45 م
نقابة الصيادلة -
نقابة الصيادلة - لا لفرض الحراسة
محمد غالي
قال الدكتور جورج ميخائيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق: إنه جار تجميع دعوة للتقدم بطلبات لعقد جمعية عمومية طارئة، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة، وإجراء انتخابات، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأوضح جورج في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انعقاد العمومية الطارئة يستلزم تقدم 200 صيدلي، بتوقيعات للنقابة العامة، ليتم عقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين، أو شهر على الأكثر من تاريخ التقدم بالطلبات. 

يذكر أن المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، قد تسلم عمله بنقابة الصيادلة، وبدء الحراسة القضائية على النقابة، منذ 2 مايو الماضى، وحتى الآن.

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