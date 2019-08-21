شاهد .. أحدث ظهور للمطربة لـ شيماء سعيد بعد الاعتزال وارتداء الحجاب

نشرت نانيس سليم خبيرة التجميل عبر حسابها على "انستجرام"، صورة جديدة تجمعها بالمطربة المعتزلة شيماء سعيد.



وعلقت نانيس علي الصورة : "مع صديقتي الجميلة شيماء سعيد".



يذكر أن آخر أعمال شيماء سعيد الغنائية كان ألبوم "حلم حياتك"، ومن ضمنه كليب أغنية "أحاسيس بنات"، من كلمات نصر الدين ناجى، ولحنها أشرف سالم وتوزيع موسيقى مينو، والكليب من إخراج كريم كبارة.