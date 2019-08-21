دراسة تؤكد : الضغط العالي في الثلاثينيات يدمر الدماغ

كشفت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف الثلاثينيات من العمر يزيد من خطر التدهور المعرفي والخرف في الحياة اللاحقة.



وحذر الباحثون القائمون على الدراسة بجامعة كوليدج بلندن، من أن ضغط الدم المرتفع يمكن أن يؤثر على عمل الدماغ ، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.



وأكد الباحثون أن الفترة بين 36 و 53 عام، يكون ضغط الدم المرتفع مدمرًا للدماغ بشكل خاص عن بقية أعضاء الجسم.



ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين عانوا من ارتفاع في ضغط الدم بين سن 36 و 53 أظهروا انخفاضًا في حجم المخ بحلول سن 71.



وتشير نتائج الدراسة إلى أن ضغط الدم في الثلاثينيات من العمر قد يكون له تأثير غير مباشر على صحة الدماغ بعد أربعة عقود.