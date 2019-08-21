الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان بحق المسجد الأقصى

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف العدوان بحق المسجد الأقصى فإن هذه الجرائم المتواصلة التي تنتهك الأقصى يوميا تتطلب توفير الحماية الدولية اللازمة على طريق انهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بصورة عاجلة تضع حدًا للاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية والعدالة الدولية التي تشكل استمرار تغييبها تشجيعًا للاحتلال ولمواصلة جرائمه وتغيبًا للسلام العادل الذي تطلع إليه شعوب المنطقة .



وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح صحفى له اليوم الأربعاء، في ذكرى احراق المسجد الأقصى، إن جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، التي أقدم عليها أحد أفراد العصابات الصهيونية قبل خمسين عامًا تحت نظر وسمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة ومتواصلة بأشكال عديدة بكل ما تمثله من عدوان على حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ومن انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية .



وأشار الدكتور سعيد أبو علي، انه في إطار مواصلة تنفيذ المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس والاستهداف الرسمي الممنهج للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف بصورة يومية بالاقتحامات التي تجرى بقرارات وحماية رسمية من سلطات الاحتلال، لتغيير الوضع التاريخي القانوني القائم، وصولًا لتقسيم الحرم وتقويضه وتهويده في ظل دعم أمريكي واسع ومعلن غير محدود، بل وبمشاركة رسمية ميدانية في تنفيذ مشاريع تهويد القدس .





كما أدان الامين العام المساعد، هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق القدس ومؤسساتها ومعالمها ومقدساتها، مطالبا المجتمع الدولي مجددًا بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان وهذه الجرائم المتواصلة، مؤكدا أن الجامعة العربية تعبر عن اعتزازها بصمود أبناء القدس والشعب الفلسطيني وقيادته، وتصديهم لهذه الجرائم وهذه الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، وتؤكد دعمها المطلق لقضية العرب المركزية ولنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومتطلبات تعزيز صموده ونضاله، المادية والمعنوية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال واستكمال بناء دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.