ننشر تفاصيل المرحلة الأولي لتطوير مدينة الزقازيق

أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية انه في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببذل كافة الجهود اللازمة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، فقد تم اليوم البدء في إتخاذ الخطوات اللازمة للإهتمام بتطوير المناطق العشوائية والأكثر فقرًا بنطاق المحافظة ورفع كفاءة البنية الأساسية كثيفة العمالة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لعاصمة المحافظة .



وأضاف محافظ الشرقية انه عقد اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات اجتماعًا موسعًا ، للتخطيط وتحديد الجدول الزمني اللازم للبدء في تنفيذ مشروع تطوير مدينة الزقازيق حي أول / ثان بتكلفة مالية تبلغ 15 مليون جنيه " كمرحلة أولي" بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الإستثمار الآوروبي ،بحضور كلا من مدير جهاز تنمية المشروعات بالشرقية و مدير مشروع تطوير مدينة الزقازيق مدير وحدة إدارة المشروعات والبنية الأساسية ومسئولي حي أول وثان الزقازيق ومديريات (الطرق و النقل - الصحة – الإسكان - شركة مياه الشرب و الصرف الصحي – شركة الكهرباء – هيئة التليفونات – وشركة الغاز الطبيعي).



وخلال الإجتماع أكد اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة أن الإهتمام بالمواطن و توفير حياة كريمة له و تحسين مستوى الخدمات المقدمة له على رأس أولويات عمل المرحلة الراهنة مؤكدًا على أهمية تحديد الجدول الزمني اللازم للبدء في تنفيذ أعمال عدد 4 مشروعات لتطوير مدينة الزقازيق حي أول / ثان "المرحلة الأولي" على أن تبدأ تنفيذ الأعمال في سبتمبر القادم ويكون الإنتهاء والتسليم خلال 9 أشهر من بدء التنفيذ وتشمل الأعمال صيانة وترميم مبني مكتب صحة ثان بتكلفة 900 ألف جنيه ، بالإضافة إلي تنفيذ أعمال رصف بلاط الإنترلوك لشوارع بطول 14 كم وبتكلفة تبلغ 12 مليون و 900 ألف جنيه ، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مياه قطر 4و6 بوصة بطول 4.700 كم بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه بعدد من المناطق العشوائية بنطاق مدينة الزقازيق حي أول/ثان.



ومن جانبه فقد أوضح اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات أن مشروع تطوير مدينة الزقازيق حي أول / ثان يهدف إلي توفير مناطق سكنية لائقة بالمواطنين ، بالإضافة إلي تدريب العمالة البشرية غير المدربة و تأهيلهم لدخول سوق العمل و تحسين مستوى معيشتهم وتوفير دخل مادي يساعدهم على المعيشة مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات و المعوقات ومتابعة الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز المشروع من خلال التنسيق التام بين كافة الجهات المشاركة في تنفيذ الأعمال والإنتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد والإنتهاء من أعمال البنية التحتية و تركيب توصيلات " التليفونات – المياه - الصرف الصحي - الغاز " قبل البدء بأعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك.