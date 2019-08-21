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فن

بعد اقتحام المسرح.. تامر حسني يوجه رسالة لـ عبدالله السباح

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:54 م
تامر حسني
تامر حسني
قسم الفن
وجه الفنان "تامر حسني" رساله خاصه للمذيع العماني"عبد الله السباح" بعد انتهاءه من حفل سلطنة عمان الذي تألق فيها بحضور جماهيري ضخم.

و نشر عبر حسابه الشخصي عبر "انستجرام" في مكان القصص القصيره فيديو له اثناء اقتحامه للمسرح و هو يقدمه المذيع
"عبد الله السباح" و علق "تامر علي الفيديو قائلا:كان المفروض ادخل المسرح بعد تقديمه ليا و من حلاوة ما قال من قلبه دخلت فجاءه عشان اسلم عليه الف شكر اخي ابو قلب جميل "عبدالله السباح"

يقوم حاليا المطرب تامر حسنى باختيار أغاني ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى مؤخرا من تسجيل أحدها.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع شريف مكاوى، ومقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق

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