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ناسا تستعد لاستكشاف قمر المشترى يوروبا الصالح للحياة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:54 م
القمر يوروبا
القمر يوروبا
أماني إبراهيم
تستعد وكالة الفضاء ناسا لإطلاق مهمتها الاستكشافية لإمكانية الحياة على الصخور الجليدية لأقمار كوكب المشترى، بحلول عام 2025.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فسيتم استكشاف أكثر من 79 قمر لكوكب المشترى، للبحث عن أيا منهم يصلح للحياة على سطحه، ويعتبر قمر "يوروبا" للمشترى هو المرجح للبحث في إمكانية الحياة على سطحه؟

وتشير الدلائل إلى وجود محيط تحت قشرة القمر الجليدية الكثيفة التي قد يصل عمقها إلى عشرات الأميال، حيث يعتقد العلماء أن كميات الجليد الهائلة قد تحتوي على مواد كيميائية مناسبة للحياة البشرية، وتكون موطنا للكائنات الحية.

ويمتلك القمر يوروبا الشروط اللازمة للحياة على سطحه، وهي المياء، والطاقة، والمد والجزر، مما يدل على وجود الجاذبية، ومن المقترح أن تقوم بعثة ناسا، المسماة يوروبا كليبر، بالبحث عن البحيرات على سطحه وتقديم بيانات عن سمك القشرة الجليدية للقمر.

ويأمل الفريق أيضًا في تأكيد وجود أعمدة من الماء، الذي قد تم اكتشافها مسبقًا بواسطة مركبة الفضاء جاليليو التابعة لناسا وتلسكوب هابل الفضائي.

وقال توماس زوربوشن، المدير المشارك لمديرية مهمة العلوم في مقر ناسا في واشنطن: "نحن جميعًا متحمسون للقرار الذي يحرك مهمة يوروبا كليبر خطوة واحدة أقرب إلى فتح أسرار القمر".

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