كل سنة بتزيد 100٪... تجارة بني سويف تتصدر تويتر ومغردون.. ارحمونا

دشن عدد من طلاب تجارة جامعة بني سويف هشتاج #لا_لزيادة_مصاريف_كليه_تجارة_جامعة_بني_سويف بسبب ارتفاع مصاريف الطلاب بالكلية كل عام بنسبة كبيرة .
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء 💔.
حرام يا جماعة راعو اهالي الطلاب عيب كدا دا بقي استثمار في الطلاب #لا_لزيادة_مصاريف_كلية_تجارة_جامعة_بني_سويف.
علي ايه يا جماعة ده احنا هنتخرج ومش هنلاقي شغل ليه بقا زيادة مصاريف والكلام ده؟؟
#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف.
المصاريف عندنا بتزيد كل سنة 100% و يمكن اكتر .. حد قالهم اننا تجار آثار ؟!
#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء 💔.
حرام يا جماعة راعو اهالي الطلاب عيب كدا دا بقي استثمار في الطلاب #لا_لزيادة_مصاريف_كلية_تجارة_جامعة_بني_سويف.
علي ايه يا جماعة ده احنا هنتخرج ومش هنلاقي شغل ليه بقا زيادة مصاريف والكلام ده؟؟
#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف.
المصاريف عندنا بتزيد كل سنة 100% و يمكن اكتر .. حد قالهم اننا تجار آثار ؟!
#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف.