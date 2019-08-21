كل سنة بتزيد 100٪... تجارة بني سويف تتصدر تويتر ومغردون.. ارحمونا

دشن عدد من طلاب تجارة جامعة بني سويف هشتاج #لا_لزيادة_مصاريف_كليه_تجارة_جامعة_بني_سويف بسبب ارتفاع مصاريف الطلاب بالكلية كل عام بنسبة كبيرة .



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء 💔.



‏حرام يا جماعة راعو اهالي الطلاب عيب كدا دا بقي استثمار في الطلاب ‎#لا_لزيادة_مصاريف_كلية_تجارة_جامعة_بني_سويف.



‏علي ايه يا جماعة ده احنا هنتخرج ومش هنلاقي شغل ليه بقا زيادة مصاريف والكلام ده؟؟

‎#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف.



‏المصاريف عندنا بتزيد كل سنة 100% و يمكن اكتر .. حد قالهم اننا تجار آثار ؟!

‎#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف.

