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كل سنة بتزيد 100٪... تجارة بني سويف تتصدر تويتر ومغردون.. ارحمونا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:10 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
مصطفى كرم
دشن عدد من طلاب تجارة جامعة بني سويف هشتاج #لا_لزيادة_مصاريف_كليه_تجارة_جامعة_بني_سويف بسبب ارتفاع مصاريف الطلاب بالكلية كل عام بنسبة كبيرة .

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء 💔.

‏حرام يا جماعة راعو اهالي الطلاب عيب كدا دا بقي استثمار في الطلاب ‎#لا_لزيادة_مصاريف_كلية_تجارة_جامعة_بني_سويف.

‏علي ايه يا جماعة ده احنا هنتخرج ومش هنلاقي شغل ليه بقا زيادة مصاريف والكلام ده؟؟
‎#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف.

‏المصاريف عندنا بتزيد كل سنة 100% و يمكن اكتر .. حد قالهم اننا تجار آثار ؟!
‎#لا_لزياده_مصاريف_كليه_تجاره_جامعه_بني_سويف.

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